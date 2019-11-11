國民黨立委金門黨內初選，2家民調公司的調查結果。（金門縣黨部提供／李金生金門傳真）

金門立委國民黨內初選民調，金門縣黨部今（11）日上午在中央黨部公布結果，現任立委陳玉珍在2家民調公司中，均以7成左右的支持率勝出，將代表國民黨角逐連任，爭取為金門和鄉親打拚的機會。

這項民調初選作業係由縣黨部委託世新大學民意調查研究中心及TVBS民意調查中心辦理，民調執行時間為11／8（五）、11／9（六）、11／10（日）3天晚上。

TVBS民意調查中心的調查結果，陳玉珍以69.487％的總支持率勝過現任縣議員李應文的30.513％；在世新大學民意調查研究中心的調查結果，陳玉珍更以71.817％的總支持率勝過李應文的28.183％。

金門縣黨部主委石兆珉今早在中央黨部發布民調結果，陳、李2人均出席參加。縣黨部在明天召開的縣委員會議中，將提名輔選民調勝出同志的建議案呈報黨中央。

陳玉珍則感謝鄉親的肯定和支持，將全力以赴爭取連任，一步一腳印繼續為金門和鄉親打拚，也替國民黨守住外島金門重要的一席。

(中時 )