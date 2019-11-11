金門立委國民黨內初選民調，金門縣黨部今（11）日上午在中央黨部公布結果，現任立委陳玉珍在2家民調公司中，均以7成左右的支持率勝出，將代表國民黨角逐連任，爭取為金門和鄉親打拚的機會。
這項民調初選作業係由縣黨部委託世新大學民意調查研究中心及TVBS民意調查中心辦理，民調執行時間為11／8（五）、11／9（六）、11／10（日）3天晚上。
TVBS民意調查中心的調查結果，陳玉珍以69.487％的總支持率勝過現任縣議員李應文的30.513％；在世新大學民意調查研究中心的調查結果，陳玉珍更以71.817％的總支持率勝過李應文的28.183％。
金門縣黨部主委石兆珉今早在中央黨部發布民調結果，陳、李2人均出席參加。縣黨部在明天召開的縣委員會議中，將提名輔選民調勝出同志的建議案呈報黨中央。
陳玉珍則感謝鄉親的肯定和支持，將全力以赴爭取連任，一步一腳印繼續為金門和鄉親打拚，也替國民黨守住外島金門重要的一席。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。