台北市許多馬路、巷道都有人車分流的區隔，但是這些「標線型人行道」往往都被住家的雜物，或是盆栽阻斷，為了讓路人走得順暢安全，台北市政府警察局針對佔用「標線型人行道」及巷弄道路之移動式障礙物(如花盆、桌椅、紙箱……等)，自上月底起結合里長加強宣導民眾自行移除，並自今（11日）天起會同環保局強力取締清除。

交通大隊指出，依據「道路交通管理處罰條例」第82條第1項第1款規定：「在道路堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通之物者，除責令行為人即時停止並消除障礙外，處行為人或其雇主新臺幣1,200以上2,400以下罰鍰」；同條例第2項規定：「經勸導行為人不即時清除或行為人不在場，視同廢棄物，依廢棄物法令清除之。」

原本北市人車分流讓行人順暢走的「標線型人行道」，常北私人物品佔用而美意打折。（讀者提供/吳家詮傳真）

第1階段「宣導」期間，台北市政府警察局已動用警力1073人（次），結合里長加強宣導，提升民眾守法意識；第2階段「取締」期間，自今日起會同環保局強力取締清除，經統計至今日11時止計取締清除移動式障礙物32件。

台北市政府警察局強調，執法的主要目的在於確保用路人安全及淨化市容，特別呼籲市民遵守道路交通規範，勿貪圖一時之便，以免受罰。

(中時電子報)