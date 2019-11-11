今天是11月11日，又到了一年一度雙11了，除了下班回家網路血拚起來，更別忘買杯咖啡犒賞自已一下！許多店家已在今日準備好咖啡優惠，要跟民眾一同歡慶雙11。包括伯朗咖啡全品項買一送一，丹堤出示出示粉絲頁po文圖，可享有大杯咖啡買一送一等等，把握機會，快和朋友互揪一起去喝咖啡！不過星巴克迷先等一下，周五就有買一送一了。

丹堤咖啡：

丹堤雙11推出了「我要脫單」活動。自上午11點起，只要出示此官方圖片，全天全系列大杯飲品買一送一。

丹堤雙11推出了「我要脫單」活動。只要出示此官方圖片，全天全系列大杯飲品買一送一。（摘自丹堤咖啡官網）

伯朗咖啡：

伯朗周一咖啡全品項買一送一（部分門市不參與），詳情參考關方資訊。

Cama café

cama今日下午3點前，使用LINE PAY付帳，可享有大杯飲品買一送一（手沖除外）；「鎖香煎焙濾掛包」不論付款方式都買一送一。

7-ELEVEN：

11/11~11/13現萃茶優惠，出示LINE好友可享有熱青茶、熱紅茶任選5杯111元。除此之外，11/06~11/19咖啡也有抽抽樂活動，最低2杯1元，人人都有獎。

全家便利商店：

全家的會員APP推出雙11預購活動，今明兩天（11、12日）推出不同咖啡飲料折扣，今天是單品拿鐵、美式、以及熱伯爵奶茶第二杯半價（一次需購買5杯）。

全家的會員APP推出雙11預購活動，今明兩天（11、12日）推出不同咖啡飲料折扣。（摘自全家商品預購平台）

萊爾富：

買11送11+1，意思是只要買11杯大杯拿鐵（冰/熱）或中熱拿鐵，在整組兌換完就送你12杯一樣的咖啡。

OK-mart：

OK推出雲端商城OKmall現煮咖啡（美式/拿鐵）全品項，單筆購買11杯即享49折優惠，咖啡可寄放於雲端帳戶也能轉贈給好友，於從11月9日到12日四天限量1111組，售完為止。

星巴客：

星巴克迷可能要再等一下了，雖然雙11星巴克沒推出優惠，但即將在周五（15日）開始「2019愛Sharing好友分享日」活動。15日11:00~20:00購買任兩杯容量/口味/冰熱皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待（買一送一）。

(中時電子報)