台中市流感疫苗73萬多劑將自15日起分三階段開打！台中市衛生局舉行疫苗開打記者會。（陳淑芬攝）

台中市流感疫苗73萬多劑將自15日起分三階段開打！台中市衛生局長曾梓展11日表示，去年因為疫苗出現瑕疵，台中市的流感疫苗接種率為22％，今年1月起至今因重症流感引起而死亡的有35人，與去年、前年各有17人、18人相較，疫情呈現上升趨勢，呼籲民眾要積極接種疫苗。

台中市衛生局11日舉辦流感疫苗開打記者會，台中市教育局長楊振昇及社會局長彭懷真等人出席。台中市府今年已採購73萬1050劑的四價流感疫苗，公費流感疫苗將自11月15日起分三階段施打，流感疫苗接種合約院所共有593家，呼籲民眾積極接種流感疫苗。

曾梓展指出，流感疫苗因受到全球缺貨影響，中央撥發時程延後，台灣在2015年時出現流感大流行，當年流感疫苗接種率為12％至15％；2016年至2017年的流感疫苗接種率為25％至26％不等，流感疫情即趨緩。可見，流感疫苗接種率低，疫情容易嚴重。

曾梓展強調，去年因為流感疫苗出現瑕疵，台中市接種率為22％，今年1月起至今因重症流感引起而死亡人數已達35人，較去年及前年的17人、18人倍增，疫情呈現升高趨勢，呼籲民眾要積極接種。

台中市教育局長楊振昇指出，教育局往年委託衛生局代購流感疫苗1萬劑，提供學校教職員接種，今年仍提供此項服務，但因疫苗不夠，所以，時間必須延後。楊振昇說明表示，教職員是相對健康的族群，若與學童同階段施打，恐排擠到老人及學齡前學童的施打狀況，所以，延後到2020年1月1日以後施打。

台中市公費流感疫苗接種分三階段，第一階段自11月15日開打，對象是醫事人員及學生，學生採校園集中接種，26家醫院的醫護團隊將進入校園進行施打；第二階段由12月8日開打，對象是65歲長者、6個月至入學前幼兒；第三階段自2020年1月1日起開打，對象是合約醫療院所提供的50歲以上民眾、機構受照顧者及工作人員、孕婦、6個月以內的嬰兒父母、高風險慢性病、罕見疾病、重大傷病、幼兒園及托育機構人員及防疫人員等。

(中時 )