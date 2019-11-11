李聖傑、林煒、崔佩儀、林利霏及成語蕎等三組好朋友上衛視中文台《一袋女王》分享交友的過程，還有互爆對方的料。曾國城（城哥）與李聖傑相識超過15年，李聖傑說兩人第一次碰面是在EZ5音樂餐廳，，至於為何城哥會在歌唱後擁抱李聖傑，城哥解釋說：「在我的世界裡，其實沒有男女老幼的區別，只有我愛不愛的人」。

有次半夜城哥邀李聖傑去他家看音響，從音樂開始聊到人生課程，兩人掏心掏肺深夜促膝長談，等李聖傑踏出城哥家門已經是早上9點。李聖傑笑說從此之後就是惡夢的開始，每一次沒有到凌晨3點是不可能結束的。

成語蕎說自己是「麻辣鮮師」的忠實粉絲，有一次看秀的時候，她的座位就被安排在林利霏旁邊讓她好興奮。而兩人真正成為摯友的原因，林利霏婚前有一段時間不方便回家住，人在國外的成語蕎知道後，馬上提供家中電子門鎖密碼，要她住多久都沒關係，還說要當她永遠的娘家，讓林利霏好感動。

成語蕎跨國救援林利霏，要當她的避風港（圖／衛視中文台）

崔佩儀表示第一部戲就是在「女人花」裡跟林煒飾演夫妻，而自己從21歲進入演藝圈跟很多男星合作，林煒跟伊正就是她在演藝圈中很欣賞的男星。崔佩儀則是欣賞林煒的白淨斯文加上話不多又紳士，即使跟他拍親熱戲都很放心，唯獨林煒愛噴口水，常常近距離對戲時總噴的她一臉，讓林煒有些不好意思。

崔佩儀爆林煒噴口水如花灑，拍戲常常得補妝（圖／衛視中文台）

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