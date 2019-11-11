日本國民天團「ARASHI嵐」Jet Storm亞洲4城市快閃，繼昨天(10日)的印尼雅加達、新加坡、泰國曼谷，今早（11日）最後一站來到台北舉辦媒體見面會。5位成員玩起最新開張的IG，挺著私服素顏深夜搭乘專機前往台北。這次不到4小時的快閃行吸引1300粉絲在松山機場守候支持，不少人清晨就開始排隊，最後短短不到5分鐘的送機，讓現場擠得水洩不通，粉絲更拿起應援扇子、毛巾等物品，齊聲反覆吶喊「ARASHI」歡迎偶像，成員松本潤更拿起手機與粉絲自拍，嗨翻現場。

嵐與送機粉絲自拍。（江珮瑜攝）

記者會上ARASHI成員大野智、櫻井翔、相葉雅紀、二宮和也、松本潤神清氣爽，絲毫感受不到一點疲態，充滿元氣地與幸運入場的50位粉絲及媒體記者問候，櫻井翔率先以全英語說：「自2008年來，相隔11年來到台北，之所以有這樣的行程，是為了表達對粉絲的愛，謝謝大家20年來的支持」，松本潤更用中文說「久等了，嵐來了！很開心再來台北」。

2人在今年分別來台旅行，松本潤表示這11年過去，4月來台北時感覺街景改變很大，但粉絲的熱情依舊不變，在街上還看到ARASHI的宣傳巴士以及自己代言的廣告海報。而櫻井翔則在跑來「預習」，他年初來台朝聖日本樂團「Mr.Children」演出，被問起是否有機會在2020年底休團前來台舉辦演唱會，他說：「那時候親眼看到日本藝人演出的盛況。當時我一邊聽一邊在腦海中想，如果有一天我們也能站在這裡多好。在休團前我們會考慮這個可能性的。」

ARASHI過去2度來台開唱特別難忘台北的一切，櫻井翔驚艷2008年演出時粉絲會用日文一起合唱出道歌曲〈A･RA･SHI〉，被主持人陶子妙問飛天表演時是否懼高症發作，他也舉手承認，坦言都靠現場音樂及粉絲的支持讓他完美演出。而二宮和也一到台北，迫不及待想吃最愛的小籠包，相葉雅紀補充說道，台北的街景映入眼簾立刻浮現那懷念的味道，「我自己深刻感受到受到台灣朋友強烈支持，我甚至覺得自己尚未正式出道、還是小傑尼斯的時期就感受到大家的應援了！」也有眼尖粉絲看到工作人員外帶鼎泰豐到機場，把握時間品嚐美食。而大野智則報告明年於日本和北京開唱的計畫，「20年來有各位的一路支持，接下來走完美好的一年。」

ARASHI上週全面開通社群網站，記者問起使用上的想法，松本潤表示每個成員都會各自拍攝，不過自己會搜集其他成員的影片後再製編輯，用起來頗有心得。他也透露原來社群網站開設前，本來要使用的帳號名稱「arashi_offical」已被使用，商討後決定統一以「arashi_5_offical」作為官方社群名稱，讓粉絲方便搜尋。他更表示社群和數位串流音樂上線是傑尼斯已故社長強尼喜多川的遺願，這次的創舉除了傳承理念外，希望給傑尼斯事務所的前輩及後輩當作借鏡參考，「現在還在摸索，還請各位請多指教」。

日本國民天團「ARASHI嵐」舉辦記者會。（盧禕祺攝）

ARASHI也為了這次台北行準備中文與粉絲問好，二宮和也緊張開口說「你們好嗎」，相葉雅紀靦腆大喊「我很想你們」，發現粉絲聽得懂後則開心揮手致意，而松本潤甜撩粉絲「我愛你們」，大野智挑戰說「11年不見」，櫻井翔則誇讚稱道「你們很漂亮」，5人誠意滿滿的問候粉絲尖叫不已。

距離上一次亞洲快閃「JET STORM」計畫已經相隔13年，這次還多了一個城市，媒體好奇詢問5人體力與以往有何不同，讓他們聽了大笑，不約而同地表示沒有太大的變化，相葉雅紀開玩笑說：「腰有點痛」，而二宮則解釋自己不是開飛機的人，所以大多時候都舒適搭乘，雖然多了一個城市，但感覺還可以。」

最後台灣粉絲代表詢問，想了解ARASHI對台灣粉絲的印象。松本潤代表回答，「對台灣粉絲印象很熱情，該嗨就嗨，對身為表演者的我們是很大的信心，可以感受到大家對娛樂表演者的尊重，讓我們很樂在其中」。5位成員於上午11點搭乘專機返回日本，圓滿結束2天快閃宣傳。

嵐與送機粉絲自拍。（江珮瑜攝）

嵐快閃不忘品嚐美食小籠包。（讀者提供）

嵐與送機粉絲自拍。（江珮瑜攝）

(中時 )