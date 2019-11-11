榮獲世錦賽鐵人三項館軍的挪威選手伊登連續三天應邀到彰化訪問，他今天靦腆的私下透露一個小秘密。其實，他奪冠時戴的那頂原味「舉世聞名冠軍帽」，在當天奪冠準備上台領獎時，他隨意放在獎台一旁，事後卻發現不翼而飛，讓他難過好一陣子，但也沒對外人提過，埔鹽順澤宮聽聞，立刻補上一頂經過神明加持過的新帽，讓伊登開心不已。

伊登表示，他深信原本那頂原汁原味的帽子，為他帶來好運，這次又能再來台灣拿到冠軍帽，他真的很開心。

伊登來台第三天，他表示能能夠親自到彰化，讓他覺得非常不可思議，這感覺在尼斯贏得三鐵冠軍更好；尤其看到有這麼多的人一起等著歡迎他，還跟他戴著一樣的鴨舌帽，感覺很奇特驚訝，他希望每個來到這裡的人都能跟他一樣幸運、充滿活力。

伊登說，當初在東京街頭地上拾起這頂帽子，但日本、法國的友人都沒人懂中文，他在毫不知道帽子來由的情況下，戴著這頂帽子參與兩場賽事，最後拿下金牌，顯示他當初的決定是非常正確的；他表示已經向神明許下願望，希望明年可以在東京奧運再度奪得金牌，如果願望成真，他勢必會再回到順澤宮廟宇參拜還願。

(中時電子報)