海巡人員與消防人員在橋上巡視輕生者蹤跡。（翻攝照片／程炳璋台南傳真）

鹽水溪出海口的四草大橋上，11日清晨5時許傳出女子輕生，警方到場時，橋上只留下一輛休旅車，橋墩護欄上還有一些隨身物品，警方調閱監視器確認車主是葉姓女子，通知海巡與消防人員出動空拍機搜救中。

目擊民眾指出，5分鐘前還看到1名女子坐在橋墩上，5分鐘後就沒看見她，橋墩只剩車鑰匙與一包水果，橋上還停靠一輛無人休旅車，他感到事態不妙，懷疑女子輕生，趕緊報案。

警方調閱監視器資料，確認女子輕生，從車牌查出身分是葉姓女子，通報海巡人員搜救，並通知家屬前來。

43歲葉女單身無業，剛從台中搬回台南與家人同居，10月時就傳簡訊給妹妹透露輕生念頭，家人不以為意，沒想到她11日清晨竟開車到四草大橋輕生。

鹽水溪出海口11日上午視線不佳，海巡人員出動23人搜尋橋下的附近海面卻一無所獲，請義消中隊再出動空拍機，在四草大橋附近尋找輕生者，至中午為止仍在搜尋中。

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時 )