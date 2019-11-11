國民黨總統參選搭檔「韓張配」今天終於出爐，立法院副院長蔡其昌表示，都是祝福，韓市長還是要挑一個總統候選人，但關鍵是總統，如果韓市長沒辦法落實承諾，只會吹牛，明明不是庶民，又要裝著是庶民，這是韓市長今天面對選舉最大的困難。

蔡其昌雖然一開始表示祝福，但話鋒一轉批韓說，老是叫張善政前院長幫他善後，亂講話或自爆行為，這也不是辦法，副總統不應該是當總統的善後，不應該只是每天幫總統擦屁股，這可能對他會有影響，不管怎樣還是祝福，大家君子之爭，對於他能順利找到總統候選人，他獻上祝福。

媒體詢問「未來會不會是兩位前行政院長的對決？」蔡其昌說，不會啦！主要還是總統，副手就是協助，賴院長比較不一樣是他本身有很強民意基礎，賴粉遍布全台各地，相信賴院長的個性跟蔡總統是互補，因為一柔一剛，蔡總統用溫柔的力量顧台灣，賴院長用堅定的力量顧台灣，溫柔又堅定對台灣非常有利，「蔡賴配」之所以一加一等於二，甚至大於二，原因在這裡。

(中時 )