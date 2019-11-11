75歲陳姓婦人長期照顧患有慢性病的吳姓老伴，去年10月17日突然一個念頭，持榔頭重擊先生的頭顱13下致死，檢方依殺人罪起訴。士林地院今開庭，陳婦的兒子、女兒當庭啜泣，希望法官考量案發後，母親不會主動進食，生活需要他人協助，且一生奉公守法，一定是某種壓力導致失去理智，能從輕量刑。

陳婦辯護人主張，馬偕精神鑑定結果並未說明陳婦案發時有幻覺和妄想，希望能重新鑑定，並囑托台大醫院醫師針對減刑重新評估，但蒞庭檢察官否認其必要性。

辯護人認為，陳婦行為符合自首條件，希望法官審酌三軍總醫院護理紀錄，提及「醫院飯菜有毒」、「你們都是要害我的」等話語，證明有被害妄想的情況。法官諭知，將交由合議庭評估是否有重新鑑定的必要，並傳喚陳婦的兒女和現在照顧的妹妹到庭說明。

陳婦的女兒當庭流淚哽咽表示，母親因本案深受困擾，希望能延緩審理，待身心穩定後再續行審理程序，案發至今陳婦行動遲緩，早上起床後呆坐在床邊，沒有人拿東西給她吃，也不會主動進食，凡事都需要協助，希望能夠過時間慢慢改善。

陳婦的兒子則說，母親一生奉公守法，發生此案一定有某些壓力，才會失去理智，加上身心壓力導致。像是之前換燈泡，就打電話給妹妹詢問，代表生活出了一些狀況，雖然沒有去看過身心科服用藥物，只是做晚輩的沒有察覺，請求法官從輕量刑。

(中時 )