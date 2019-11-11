高雄大港橋是亞洲最長的跨港旋轉橋，也是全台首座水平旋轉橋，橋址緊鄰輕軌駁二大義站，台灣港務公司今日表示，大港橋預計12月完工，最快明年2月可正式對外開放，且該橋鋼索與南方澳大橋系統不同，可從外部進行檢測，也將研擬加裝監測設備，加強巡檢作業。

立法院交通委員會今日審查台灣港務公司營業預算。立委李昆澤指出，大港橋工程原預計3月完工，現在卻工程延宕，質疑工程進度是否如期進行。港務公司助理副總經理王錦榮表示，目前大港橋進度已達85％，預計12月可正式完工，後續將進行驗收作業，12月底可開放行人、腳踏車通行。

李昆澤也關心該橋安全管理問題，港務公司表示，大港橋的鋼索系統與南方澳大橋不同，可從外部進行檢測，目前正在研擬加裝監測系統，以加強巡檢作業，且港務公司將設有專責單位管理，未來也會委外進行即時監控等的管理。

大港橋串連駁二特區和蓬萊商業區，造價3.86億元，橋長110公尺，橋寬5到11公尺，貝殼及海豚為設計意象的造型，可供550人及自行車通行，原30分鐘的繞行行程，縮短到只需2分鐘。更吸睛的是，大港橋可在3分鐘內可完成水平運轉，讓海面既有船舶遊艇順利通行。

(中時 )