中華隊投手江少慶又是在4.2局出狀況，在今（11）日對戰墨西哥隊的4.2局遭到墨隊第7棒（Solis Roman）轟出陽春炮，再度重演預賽對戰波多黎各隊的失分危機。

中華隊在12強對戰對戰中南美洲球隊都在第4.2局出狀況，不是被破無安打、就是失分，從預賽對戰波多黎各、委內瑞拉與今天對上墨西哥隊，都在4.2局遇到難關，只有張奕沒失分，而江少慶2度都有失分。

江少慶是12強賽中華隊預賽首戰的先發投手，他主投6局失1分，主要是第5局2人出局時，他被波隊第6棒多明格斯出全隊第1支安打，接著瓦倫丁補上安打，波多隊拿到第1分。

同樣的場景發生在今天江少慶的第2場先發，在對戰勁旅墨西哥隊，前3局都讓墨隊打者3上3下，第4局因1保送而上壘，到了第5局2人出局後出事，墨隊羅曼搶到江少慶的好球，轟出個人在12強賽第2支全壘打、也是墨隊第5轟。

中華隊的投捕依照情蒐資料出擊，捕手張進德不斷翻閱護腕的「小抄」，與投手進行配球攻擊，不料到了第5局江少慶投2壞球後想搶1個好而失投，反而遭到羅曼炮擊。

雖然江少慶球速沒有太大減弱，但投球習性已遭對手摸到，如同預賽首戰在第5局失分，賽後中華隊總教練洪一中表示，球路已經被對手抓到了。所以對戰波多黎各江少慶投完6局後退場。

(中時電子報)