台北駐日經濟文化代表處代表謝長廷（法律官銜為駐日大使）今（11）日來到千葉ZOZO海洋球場訪視中華隊，為全隊加油打氣，教育部體育署長高俊雄在旁陪同。

由於謝長廷一行人事先並未申辦相關證件，無法直接進入場內，須按規定現場辦證，由工作人員為大家逐一拍照、處理證件，再進入球場內部。可能是因為要進入球員休息區，大會規定特別嚴格，一切均須按照程序處理。

經過大約20幾分鐘證件問題才搞定，而謝長廷始終在旁耐心等待，最後終於順利進入球場內，完成訪視中華隊的行程。

(中時電子報)