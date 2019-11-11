糖尿病被認為是一種代謝症候群，伴隨高血壓、肥胖及三酸甘油脂過高等問題，而糖尿病患者發生中風的機率，更遠遠高於正常人好幾倍。營養師李錦秋指出，菠菜中含有鉻和類胰島素成分，能維持血糖含量正常，尤其對「第二型」糖尿病患者特別有幫助。

早安健康報導，李錦秋說道，有糖尿病的人要防止中風，必須嚴加控制血糖，以及大腦損傷的修補，才能有效降低微小血管的併發症。建議從飲食控制、改變生活型態下手，若血糖仍無法控制，務必吃口服降血糖藥物，或注射胰島素。此外，水分要充足攝取，但不能過量。

李錦秋說，她很推薦吃菠菜來幫助穩定血糖，因為菠菜含有鉻和類胰島素成分，能幫助改善糖尿病症狀，尤其是「第二型」糖尿病患者。此外，菠菜富含鐵質，能補血、止血，改善貧血、低血壓。其他的營養成分，還能增強免疫能力，保護心血管。但要注意的是，腸胃虛弱、腎臟功能衰弱者，不宜大量攝取。且菜含有草酸，最好在食用前先燙煮一分鐘再烹煮。

摘自《三高救星！減糖、消脂、降壓の全對策》／李錦秋（營養師）／活泉出版

(中時電子報)