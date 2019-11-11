米蘭時尚髮型11月11日這天，動員85位設計師前進11個單位為逾400位長輩與孩童義剪。（曹婷婷攝）

米蘭時尚髮型11月11日這天，動員85位設計師前進11個單位為逾400位長輩與孩童義剪。（曹婷婷攝）

另類進攻雙11！雙11購物節業績，吸引多數年輕人雙手忙著滑手機血拼，這天，卻有一群年輕人拿著剪刀為超過400人義剪！

南台灣的連鎖髮型業者「米蘭時尚髮型」11月11日這天，動員85位設計師前進11個單位為逾400位長輩與孩童義剪，米蘭時尚髮型總裁許漢宗說，同一時段出動這麼多人義剪是公司成立以來的創舉！

這次義剪單位從台南最北邊北門泓能家園到高雄前金區仙人掌社區復健坊，其他包含佳里區華仁日照中心、瑞復安南中心、瑞復益智中心、樂憨之家、長泰教養院本院與新市分院、南工護理之家、龍崎教養院、聖和老人長期照顧中心，總共11個單位估計服務超過400位長輩與孩童。

這場義剪「由北剪到南」，選在雙11這一天邀集年輕設計師參與，希望當各界都關注購物節有哪些好康優惠、討論購物血拼清單時，也能將目光放在關懷弱勢，因為，米蘭人奉獻己力服務弱勢族群，把「付出與惜福感恩」視為企業文化，從年輕設計師以身作則做起！

米蘭時尚髮型從17年前開始舉辦義剪服務，從早期一年僅數十場義剪，經年累月在不同社福領域、橫跨不同區域為弱勢服務，每年服務義剪場次不斷攀升，截止目前，每年累計上百場義剪服務。許漢宗表示，每每看到服務對象經由設計師精心巧手修剪髮型後，所流露的滿意喜悅表情，就是對大家最大的鼓勵！

(中時 )