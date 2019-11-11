▲圖即為加氟與碘的健康氟碘鹽，經醫學實驗對搶救齲齒有非常好的效果，並可有效防止蛀牙。（楊樹煌攝）

蛀牙是一直孩童嚴重的問題之一，也深讓家長們傷透腦筋，根據衛福部調查，台灣5歲兒童齲齒率高達65.43％，平均都有3.4顆蛀牙，為解決孩童蛀牙的問題，目前台灣已開放販售加氟的食鹽，衛生局埔里衛生所連日來開始下鄉，加強宣導民眾在烹煮3餐料理時，能加入跟一般食鹽差不多的氟鹽，有效防止蛀牙。

埔里衛生所護理長廖秋選表示，目前全球有超過30個國家開放加氟食鹽，用於烹調食時加入，因氟鹽的防齲效果，涵蓋所有年齡層，孩子在換恆牙前使用，能讓琺瑯質更堅固，對成人而言，若口中有微量氟，可中和口中酸性環境，較不易蛀牙。

廖護理長在向民眾宣導中亦指出，要預防蛀牙，除了透過含氟漱口水、含氟牙膏、牙齒塗氟及窩溝封填等方法，再都就是選用加氟食鹽作為日常烹調食用鹽，來保健牙齒既便利又有效。

南投縣衛生局表示，縣內兒童的齲齒率高於全台的平均值，因此特提醒民眾和家長，應重視牙齒保健，減少甜食攝取，在吃完食物或睡覺前，請記得務必刷牙或用牙線潔牙，維護牙齒健康。

(中時 )