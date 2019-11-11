梧棲區公所環保志工活動 宣導台灣燈會 13:552019/11/11 中時 陳淑娥 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 梧棲區公所舉辦環保志工教育訓練，並宣導台灣燈會活動。（陳淑娥攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台中市梧棲區公所日前辦理環保志工教育訓練，會中宣導2018台灣燈會在台中兩主副燈場地，並行銷梧棲好吃、好玩、好住、好行地方特色，兩梯次教育活動圓滿落幕。 公所民政課2及9日兩天，辦理環保志工增能教育訓練暨業務聯繫會報，兩梯次教育活動圓滿成功，區長溫國宏感謝環保志工平日默默付出，並宣導2018台灣燈會在台中兩主副燈場地，行銷梧棲好吃、好玩、好住、好行地方特色，希望吸引大量人潮觀光，達到大台中市觀光永續經營。 (中時 ) #環保志工 #環保 #梧棲 #教育 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 超商亮相 公益環保袋 可愛貓狗袋著走 04:102019/11/07 地方新聞 祭東京雙人來回機票 環保署揪全民看環境知識競賽決賽直播 14:422019/11/07 財經 讓台灣體會中國人的驕傲感 04:092019/11/08 論壇廣場 教育，到今天還是國家壟斷的權力？ 04:102019/11/08 時論廣場 政治進校園 陸生來台心惶惶 04:092019/11/09 焦點新聞 台北旅展登場 北賽普勒斯共襄盛舉 04:092019/11/09 兩岸新聞 看直播抽機票和蘋果 環保知識競賽11／16決賽 11:152019/11/09 生活 鄭朝方主張建置新課綱專責平台 17:362019/11/09 政治 環保材質成市場趨勢 中小型紡纖廠也加入搶環保財 02:022019/11/11 財經 台灣之星 「雙11 一日限定資費」三連發 08:392019/11/11 財經 生活熱門新聞 翻盤反攻？唐綺陽曝他們會出事 - 生活 薑黃輸了 美研究：吃它月減40％壞膽固醇 - 生活 雙11不孤單！咖啡買一送一又來了 - 生活 微波加熱易致癌？專家揭驚人真相 - 生活 台人最愛湯品很毒？醫揭這一物惹禍 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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