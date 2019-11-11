台中市梧棲區公所日前辦理環保志工教育訓練，會中宣導2018台灣燈會在台中兩主副燈場地，並行銷梧棲好吃、好玩、好住、好行地方特色，兩梯次教育活動圓滿落幕。

公所民政課2及9日兩天，辦理環保志工增能教育訓練暨業務聯繫會報，兩梯次教育活動圓滿成功，區長溫國宏感謝環保志工平日默默付出，並宣導2018台灣燈會在台中兩主副燈場地，行銷梧棲好吃、好玩、好住、好行地方特色，希望吸引大量人潮觀光，達到大台中市觀光永續經營。

(中時 )