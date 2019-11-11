國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬，11日代夫出征南下屏東參加婦女後援會成立大會，原本預估有600人出席，但報名踴躍，超過1200人到場，現場國旗飄揚，凍蒜聲不絕於耳，讓地方藍營士氣大振。

擔任韓國瑜屏東競選總部主委的前立委王進士指出，韓國瑜傾聽之旅從屏東出發，一路上深深感受屏東人熱情，尤其跨海到離島小琉球，島上民眾驅車跟隨，人潮就像3年1科的「迎王」一般，第2天要離開時支持者更把碼頭擠爆，就知道人們期待變天的渴望。

李佳芬見支持者踴躍，她有感而發地說，近來與不少婦女近距離接觸，從她們臉上看到母親焦慮心情、對下一代前途茫然，也擔心國家與社會和諧。

她認為婦女是安定家庭最重要支助，她們雖然平凡、但很堅毅，是支持男人背後一股非常強大的力量，大家辛苦努力都是為了家庭、孩子，讓年輕一輩好起來、國家才有希望，希望姊妹一起努力，讓下一代能夠更好。

(中時 )