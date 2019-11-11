香港今日示威活動加劇，有港警向示威者開槍、葵芳交通警衝向人群撞傷至少2人受傷，以及港鐵封站、堵路等。港股今早低開289點或1.05％，報27361點，成交金額21億元；國指今早低開102點或0.94％，報10780點，是近一個月以來最大跌幅。

截至中午，港股半日跌580點或2.1％，報27070點。港股單日最大跌幅發生在今年8月26日，當日跌為929點或3.55％。而因示威加劇而屢受影響的港鐵，開市跌1.89％，報44.2元。另外，地產股也一面倒重挫，恒地（0012）跌2.66％，收報38.45元；新地（0016）跌4.19％，收報112.1元；新世界發展（0017）跌4.35％，收報11元。

港股重挫也連帶影響大陸股市，上海証交所指數開低走低，今日最低點出現2925點，跌幅為1.22％。

而示威也影響銀行營運，有多家中資銀行宣布暫停部分分行服務。建行（亞洲）公布，葵涌及黃埔分行暫時關閉，而中信銀行國際亦分別暫停葵涌、大埔、紅磡、鰂魚涌及九龍城分行的服務。

(中時 )