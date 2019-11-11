許淑華PO出和張善政與韓國瑜的合照。（摘自許淑華臉書）

網友留言。（摘自許淑華臉書）

國民黨總統參選人韓國瑜今（11）日正式宣布副手人選，一如外界預料的「國政配」，副手是國政顧問團總召張善政。不過，網友關注的不是張善政，而是久未露面的國民黨立委許淑華，當許多網友看到許主持記者會時，紛紛感動大喊好久不見，還是一樣美麗！

韓國瑜今（11）日正式宣布副手人選是張善政。韓說，兩人都熱愛中華民國，擔憂台灣前途與未來，會一本初衷為人民打拚，這是我們跟人民許下最神聖的諾言，最後高喊「國政領航，台灣起飛」，士氣相當高昂。

而主持該場記者會的許淑華，也在臉書PO出和韓國瑜與張善政的合照，並寫下「國政領航，經濟起飛」的期許話語！底下網友也紛紛表示，「太棒了！以後我們的副總統可以善盡政策，不再是花瓶了」、「最強組合，加油」、「苦民所苦、親民愛民，這才是我們心目中的中華民國總統」，更有網友感動看到了許淑華身影，大喊好久不見，許還是一樣美麗！

(中時電子報)