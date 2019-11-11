國民黨中央委員連勝文今天中午接受媒體訪問，提到國民黨主席吳敦義是否列不分區安全名單一事說，以吳的歷練及能力，「若是別人提名吳敦義，的確是好棋，但提名權在吳手中，才引起各方不同意見」，若國民黨最後提出的名單，對社會上不是嶄新面貌或破釜沈舟，就會讓人質疑。

至於韓國瑜有無向吳敦義推薦不分區人選？連勝文說，韓有向吳敦義一位青創業蠻有名氣的簡律師。

據悉，該位簡律師即是今年初參加新北市立委選舉第12選區國民黨初選的「台灣創新法律協會」創會理事長簡榮宗；當時礦工出身、曾與黃國昌當過律師所同事的簡榮宗，獲連勝文大力支持，汐止在地民代也予力挺，因此被視為「連家軍」成員。雖然簡的聲勢頗被看好，不過後來前立委李永萍加入該選區的黨內初選，挾高名氣勝出，簡即接受初選結果。

吳敦義上午被媒體追問是否自列不分區、爭取立法院長時，提到自己從政經歷，表達他接受人民栽培等等。連勝文今午上廣播節目，被問到吳出任不分區一事時說，他本來就認為不分區名單，要有專業人士、年輕的新面孔，也要有具經驗的人，認同必須考慮資深立委來建立制度，因此「如果是別人提名吳敦義，那真的是好棋，但問題是提名權在吳敦義手中，就會引起各方不同意見」，而包括提名小組成員、職業中常委也在所謂六人名單，雖然名單可能是假的，仍讓人產生質疑。

連勝文強調，吳的經驗絕無問題，不過不分區名單要對社會展現嶄新面貌或破釜沈舟的決心，若不是，就會讓人質疑。國民黨要注意，不分區訴求的對象，並非行使同意權的210位中央委員，真正要說服的對象是2300萬選民，只要名單是嶄新面貌、破釜沈舟，大家一定支持，名單就算不加分，但只要不會扣分，對大家都很好。

(中時 )