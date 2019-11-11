分析師：紐西蘭央行本周可能降息 13:392019/11/11 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 紐西蘭央行訂於周三召開會議，多數經濟學家認為，由於該央行近月暗示，若有必要願意加碼振興措施，以對抗經濟走軟，預料在這今年最後一次決策會議中會宣布降息。 根據路透調查15位分析師意見，其中12位預期紐國央行在本周三會將利率由現行的1％降至0.75％的歷史低點。 澳盛銀行資深經濟學家史密斯表示，短期成長前景欠佳，風險偏向下行，因此紐西蘭央行必須採取行動，以避免就業和通膨未達目標的情況延長。 (工商 ) #央行 #紐西蘭 #會議 #經濟學家 #經濟學 也許您會感興趣 推薦閱讀 泰央行降息 抑制泰銖救經濟 04:102019/11/07 全球財經 《金融》楊金龍：央行已成立數位貨幣專案小組，進行研測 12:332019/11/07 財經 楊金龍：發行數位貨幣 央行專案小組研究與測試中 15:362019/11/07 財經 國際展覽業協會ufi年會 貿協力薦2021年在台灣開亞太會議 17:172019/11/07 財經 英國央行：強生版脫歐協議若准 經濟緩步回溫 23:182019/11/07 財經 加快普惠金融 央行挺QRCode支付 04:102019/11/08 金融．稅務 央行主辦「SEACEN場外監控課程」 圓滿閉幕 17:042019/11/08 財經 人行加速在港發債 助人幣走出去 04:092019/11/09 焦點新聞 央行大換血 未來二年 六局處長屆退 04:102019/11/11 財經要聞 《國際金融》日銀10月會議紀要：討論是否擴大寬鬆 11:252019/11/11 財經 國際熱門新聞 氣氛不妙 大批陸生逃出香港了 - 國際 會出人命！前駐聯大使爆料 這2高官早想出賣川普 - 時事 ISIS大募集 向香港新加坡外傭下手 - 時事 影》人潮擠爆！德仁搭敞篷車即位遊行 雅子眼泛淚光 - 國際 非洲豬瘟影響 越南豬肉價格創5年新高 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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