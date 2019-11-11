紐西蘭央行訂於周三召開會議，多數經濟學家認為，由於該央行近月暗示，若有必要願意加碼振興措施，以對抗經濟走軟，預料在這今年最後一次決策會議中會宣布降息。

根據路透調查15位分析師意見，其中12位預期紐國央行在本周三會將利率由現行的1％降至0.75％的歷史低點。

澳盛銀行資深經濟學家史密斯表示，短期成長前景欠佳，風險偏向下行，因此紐西蘭央行必須採取行動，以避免就業和通膨未達目標的情況延長。

(工商 )