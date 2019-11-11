麗寶樂園饗樂券吃福容大飯店Buffet，只要560元。（陳淑娥攝）

親子家庭首選商品雙人水陸暢遊卡只要3999元，就能一年365天入園玩雙園。（陳淑娥攝）

雙人月光票只要350元，讓你花得更少玩得更久，每日限量賣完為止。（陳淑娥攝）

線上旅展11月開跑，麗寶樂園度假區每周四上午11點至晚間11點，推出限時快閃優惠。（麗寶樂園度假區提供／陳淑娥台中傳真）

台中秋季旅展15至18日將於台中世貿一館展開，麗寶樂園度假區推出最低下殺3.7折「麗寶樂園度假區饗樂券」，買5張現賺500元禮券，還有親子家庭首選的限量「雙人水陸暢遊卡」，以及台中限定搶購「雙人月光套票」350元，滿額再抽免費門票等好禮，最後一波旅展檔期，歡迎民眾到「1302攤位」搶便宜！

麗寶樂園度假區表示，園區有水陸雙樂園、國際賽車場、福容大飯店、密室逃脫、天空之夢摩天輪等娛樂項目，旅展檔期推出「麗寶樂園渡假區饗樂券」，每本5張只要3300元，還送500元禮券，平均每張饗樂券只要560元，等同於探索世界／馬拉灣門票1張、密室逃脫雙人體驗，或馳騁進口原裝雙人CRG卡丁車，更可品嘗五星級福容大飯店BUFFET擇一使用；一本在手就可暢遊麗寶樂園度假區。

麗寶樂園度假區指出，每年旅展最受親子家庭喜愛的雙人水陸暢遊卡，能一年內無限次暢玩探索世界、馬拉灣雙樂園，兩人只要3999元(原價7600元)，無論平假日、暑假不需排隊，就能憑卡入園，是家庭客首選商品，讓你天天玩樂園不用6塊錢！

而每年最受歡迎人氣商品「雙人月光套票」，旅展特惠價只要350元(原價598元)，還能提早一小時入園，台中旅展期間每日限量1000套，民眾手腳可要快！

麗寶樂園度假區表示，除現場旅展優惠，線上旅展即日起也於官網開跑至30日止，將有人氣商品「麗寶樂園渡假區饗樂券」、「雙人麗寶水陸暢遊卡」可線上購買；一泊一食「雙人麗寶假期」則販售至17日止，限時搶購只有10天。

線上旅展首度推出限時商品，每周四上午11點至晚間11點，麗寶樂園官網商城將推出限時超殺價，最低下殺2.2折起，不但有雙人摩天輪、卡丁＋VR、密室逃脫套餐，還有神秘商品搶購。

(中時 )