國民黨總統參選人韓國瑜今早上在高雄宣布副手就是國政顧問團總召張善政。然而，張善政昨也提及，原預計明年大選後歸隱田園，但蔡英文上任以來台灣被搞得民不聊生，他不得不站出來，以綿薄之力協助韓國瑜，直言「不要讓蔡英文再做第二任」。台北市議員羅智強則表示，為什麼張善政這麼說？「看看蔡英文做了哪些事就知道」。

羅智強在臉書指出，認識張善政，都知道他是個「很簡單」的人，既沒有架子，也不習慣算計。張善政願意參與政治，甚至接受韓國瑜邀請擔任副手，原因也很簡單，就是「不要讓蔡英文再做第二任」。

為什麼張善政這麼說？羅智強直言，看看蔡英文做了哪些事就知。他指出，蔡英文點名榮總醫師沒參加她的造勢，還說「我記下來了！」這和黑道收保險費，有人不交，黑道大哥說「我記下來了！」有什麼差別？

此外，羅智強提及，蔡英文說風電有1.2兆元的「產值」，但沒告訴台灣人民的是，這1.2兆元都是台灣人民的電費來的。風電吹噓的產值有多大，台灣人民的負擔就有多重，這能算是政績嗎？更惡劣的是，民進黨居然用台灣人民的電費，去綁椿台電的下游廠商，綁下游廠商的工會，幫蔡英文輔選。

羅智強砲轟，民眾辛苦繳電費，沒有想到是繳給蔡英文的競選總部。台船只是一個縮影，1.2兆的風電，民進黨可以綁多少家廠商，綁多少間工會，「都是人民的血汗錢！」

(中時電子報)