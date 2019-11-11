配合蔡英文總統2025非核家園的目標，行政院在106年11月推出「綠能屋頂 全民參與」行動計畫，透過地方政府遴選營運商，輔導民眾在自家屋頂設置太陽發電系統；市議員張廖乃綸11日說，她在上次議會大會業務質詢中，曾關切中央這項綠能政策，當時在台中市的簽約數掛零，其他縣市簽約情況也很不理想，行政院一度曾傳出要檢討這項計畫的可行性，沒想到不但沒有檢討，還擴大辦理。

張廖乃綸指出，這項計畫過去示範階段在台中市西屯區、南屯區推行，二年過去了只簽約3案，第一期擴大階段在北屯、豐原、神岡、后里、石岡、新社、東勢及和平共8個區，只有1案簽約，這4個案加起來的裝置容量只有530KW，而且，都還在設置中沒有實際發電，最終實際發電量有多少，沒人敢打包票。這和行政院預期的目標3000KW實在差很大，恐怕再花10年也達不到這個目標。

張廖乃綸說，她和國民黨議員都支持乾淨永續的能源，但綠能屋頂全民參與計畫一口氣要民眾和電商簽20年長期契約，讓電商在自家屋頂裝設太陽能板，30坪的屋頂大約只可以設置10KW裝置容量的太陽能板，完工後每個月只能回饋600元，以西南屯區大坪數透天厝動輒要價2、3000萬，誘因實在很低，集合式住宅大樓又因為產權複雜，推動更加困難，中央應該盡快檢討這項政策，不能對地方遇到的問題視而不見。

經發局長張峯源表示，台中市政府支持太陽能發電，但是設置太陽能發電系統在公家機關及工業廠房推行比較容易，在民宅屋頂蓋太陽能板可能遇到屋齡老舊、坪數不夠、產權複雜、施工漏水疑慮等問題，確實困難重重。市議員張廖乃綸及張瀞分呼籲中央要審慎評估檢討各項能源政策，也要求市政府盡快向中央反映地方推動綠能屋頂全民參與政策的困難。

(中時 )