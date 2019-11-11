以韓國女團「宇宙少女」成員身分出道、之後參加陸綜《創造101》拿下第二名聲名大噪的女星吳宣儀，成了中國大陸夯團「火箭少女101」成員，個人活動也相當多，而為了工作四處飛的她，很多時候需要外宿飯店，沒想到今天凌晨她突然在微博貼出求救文，讓網友看了大為驚嚇，不斷安撫要她別開房門，此事也瞬間登上微博熱搜。

吳宣儀凌晨突然在微博發文，一開頭就打了3個問號，帶出整起事件的驚恐，她哀求「請別再搥牆，別再按我門鈴了，我真的有點累，先讓我睡個覺，晚安」，也吐露心情「我希望是我搞錯了」，字裡行間洩漏出驚駭與不知所措，讓粉絲看了也很難受。

據悉，吳宣儀當天因未行程關係，她是一個人入住飯店，結果卻遇上這般讓人害怕的狀況，粉絲也趕緊留言要他千萬別開門，要她以安全做為最高考量，聯絡助理或飯店工作人員協助，而不久後陸媒也紛紛報導此事，因此「吳宣儀被搥牆按門鈴」登上微博熱蒐榜，網友們看了也直呼可怕，呼籲私生飯放過偶像，也心疼吳宣儀「這麼善良的人為什麼要一而再再而三地遇到這種事情」，在此前，她4月初發生行李被整個偷走的事件，本月初她的看板遭到惡意塗鴉，騷擾事件層出不窮，讓粉絲相當擔心又心疼。

(中時電子報)