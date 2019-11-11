法務部矯正署日前核准前總統陳水扁保外就醫展延，但一般受刑人病重想保外就醫，卻不可得，陳姓女子因丈夫在獄中服刑，因肝癌只剩半年壽命，申請保外就醫被拒，她今天下午帶著襁褓中的小孩，到法務部陳情，希望能網開一面，讓她丈夫能早日獲准保外就醫。

前總統陳水扁保外就醫第19次展延期限到11月4日，陳水扁日前提出申請展延。台中監獄因考量陳水扁病況，仍未獲改善而同意展延申請，第20次保外就醫展延的期間自11月5日到明年2月4日。

對照扁一直能獲准保外就醫，在外趴趴走，一般罹患重症的受刑人，想獲准保外就醫，卻是相當困難。

陳姓女子今天下午出現在法務部，表示將向法務部陳情。她說，她丈夫因槍砲案在獄中服刑，因肝癌只剩半年壽命，申請保外就醫卻被拒，獄方人員還恐嚇不能開記者會，她當初鼓勵丈夫去接受法律制裁，丈夫因病申請保外就醫卻遭阻攔。

陳女發出的採訪通知表示，同樣是生病申請保外就醫，阿扁能，一般民眾為何不能，權貴跟民眾差這麼多？

(中時 )