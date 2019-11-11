被譽為「台灣女兒」的林志玲和日本天團「EXILE」放浪兄弟成員AKIRA在今年6月9日驚喜宣布結婚喜訊後，一舉一動都成為觀眾熱議的焦點。繼上週喜宴日期、地點陸續曝光後，10日夫妻2人疑似拍婚紗的照片在網上瘋傳，據悉，林志玲與AKIRA與台灣時尚雜誌合作封面專題。

林志玲與AKIRA隱藏版合影。（志玲姊姊慈善基金會提供）

而今天（11日）她透過經紀人表示：「謝謝關心，姊姊和姊夫有感受到大家都很期待，真的非常感謝。」更額外加碼曝光一張2人隱藏版合照，只要購買公益年曆就有機會獲得夫妻倆幸福洋溢的合影。

林志玲每年都會推出推出公益年曆，她為了為感謝大家購買年曆做慈善，日前就有偷偷預告從「志玲姊姊慈善基金會」通路直接預購年曆的粉絲，都會獲贈特製書籤以及隱藏版「神秘嘉賓」和姊姊合影，今天曝光的合照讓粉絲大呼「不意外！」而2人手牽著手，打扮素雅樸實，仍抵擋不了模特兒般的亮麗光芒，上頭還留下手寫筆跡「Just Married」，相當喜氣。基金會表示，年曆全通路今天開始出貨，獨家限量666份隨機送出，幸運粉絲將有機會拿到熱騰騰的林志玲與AKIRA 2人世紀同框合照。

(中時 )