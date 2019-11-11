國民黨總統參選人韓國瑜今天公布副手人選就是前行政院長張善政，藍營一致給予這個選擇高度肯定。外界嘲諷張善政是「備胎」，國民黨台中立委參選人林佳新說，張善政當然是備胎，而且還是「中華民國最強備胎」，他是過去發生天然災害，最苦民所苦的備胎，國家存亡之際，中華民國最強備胎怎麼能置身事外？

林佳新說，沒人願意看到天災人禍，但誰都知道當年寒害發生的時候，是張善政這個「備胎」對農漁民關心，苦民所苦，當台南大地震的時候，沒人願意看到家毀人亡，但是大家都知道是張善政這個「備胎」不分藍綠，只在意搶救。

國民黨立委柯志恩說，2016年漁船「東聖吉16號」被日本海上保安廳蠻橫扣押還霸凌船長時，是張善政對日譴責、展現強硬立場，堅持做漁民的後盾，政府一方面護漁，一方面與日本談判，並匯給日方176萬台幣作為保證金，無論如何以救人為第一要務，絕不因即將政黨輪替而有絲毫懈怠。最後日方同意釋放船長。

柯志恩回想當時她陪同張善政一起到小琉球迎接「東聖吉十六號」返台，當漁船緩緩入港，岸上等待者心情均激動不已，船長一上岸，家人趨前緊緊擁抱，張善政也給予歷劫歸來的船長關懷安慰，隨後與船長一家人牽手步行回家，「這一幕感人的畫面至今深印我心。」

柯志恩說，張在主政時，雖被稱為「看守內閣」，但他表示「堅守崗位，為所當為」，稱職扮演「救援投手」的角色，不僅讓重要政務能持續推動，也做好與新政府交接的工作，尤其台南大地震時對地方救災全力支援，也得到時任市長賴清德的肯定。因此，政黨輪替後他留下歷任院長「CP值」最高的讚譽，而他「苦民所苦、體恤民困」的暖男形象更深植人心。

如今他被韓國瑜選為副手，柯志恩說他滿懷欣喜，誠心為他加油、祝福，只是選舉過程艱辛，又充斥各種抹黑攻擊，「希望好脾氣的張善政，發揮穩定人心的魅力，相信邪不勝正，必能襄助韓國瑜打贏2020，您將是最棒的副總統。」

(中時 )