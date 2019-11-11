民進黨立委林俊憲11日再爆，國民黨總統參選人韓國瑜購買7200萬元的南港豪宅，是透過民代向台肥施壓多貸2成。曾擔任北市議員的台北市副市長黃珊珊表示，這場協調會是她助理舉行的，但只是希望台肥在拿出具體方案前，暫時不要把陳情人認為是違約，沒有任何施壓問題。

北市議員陳建銘在議會總質詢表示，林俊憲拿出的協調紀錄與合約中，北市法務局也有代表在協調會現場，過程中法務局是否有對台肥施壓？法務局長袁秀慧答詢，沒有施壓，看了會議記錄應該是消費爭議協調，只是在釐清前，應暫時停止催繳動作，再做相關後續。

「沒有任何施壓問題。」黃珊珊表示，她2012年也有帶陳情人去拜訪過台肥董事長鍾榮吉，協調會則是她助理在2015年1月23日開的，主要是因為當時跟台肥有個方案，希望能夠落實，所以有邀請消保官，不過當時她人在住院，助理提出在有具體方案前，暫時不要把陳情人認為是違約，就只有這樣的結果。

陳建銘聞後說，不管市議員招開任何協調會，市府都要有立場，消費者的權益保障也必須要有，不能讓市府去做違法的事，案件若有任何問題，也歡迎前法務局長、現任監察委員楊芳玲去調查了解，看看北市府有無失職、議員有無施壓。

(中時 )