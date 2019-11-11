謝明源、邱素貞、蕭隆澤、陳淑華議員，關心台中市農產品外銷策略。謝明源議員表示，農業局雖然嘴巴上說台中農產品要積極開拓新外銷通路，除了加強既有的中國市場，為降低中國市場之風險，還要拓展其他外銷管道，打造國外多元農產品行銷通路。但是從今年農業局參加的國際展售活動，以及明年度的預算編列來看，卻是說一套、做一套。

謝明源指出，農業局在明年(109年度)預算的考察項目中，至中國以外的國家行銷農產品的旅費僅63萬7千元、但至中國單一國家行銷農產品的旅費就達到50萬元，與108年度預算相較，至中國以外的國家行銷農產品的旅費93萬7千元、至中國行銷農產品的旅費20萬元，明年度至中國行銷農產品的比重明顯加重許多，至中國以外國家行銷的比重反而減少。看起來反而是加重單一市場，減少外國多元市場銷售管道。

謝明源說，既然農業局明年度把到中國市場行銷農產品的大幅調高，表示農業局今年度到中國行銷農產品的績效很好，但是農業局今年4月份到山東參加壽光國際蔬菜科技博覽會，9天只賣了8萬元、9月份到遼寧參加採購洽談會也只有79萬元的銷售額，在這樣的銷售績效之下，農業局竟然還加重到中國市場行銷農產品的經費，令人不解!依照農業局這樣的外銷策略與績效，明年台中農產品外銷的成績，將讓人十分擔憂。

謝明源指出，台中的椪柑、甜柿、火龍果外銷到新加坡、加拿大、馬來西亞、汶萊都有很好的成績，台中的荔枝外銷到日本大受歡迎，台中的花卉在日本、在歐洲也相當受到喜愛。

根據農委會統計，今年上半年台灣農產出口至澳洲、沙烏地阿拉伯、菲律賓、馬來西亞等東協國家成長幅度均高於中國，表示農產外銷策略應朝向分散市場、不過度依賴單一市場，積極開拓新興市場的趨勢，但台中市農業局卻是走回頭路。

謝明源強調，過度依賴單一市場，無助於台中的農產品走向世界化，不僅增加風險，也不能真正幫助農民，要求農業局應立即調整農產外銷策略，才能讓台中的農產外銷走的更遠更廣。

(中時 )