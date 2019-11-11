國民黨總統參選人韓國瑜11日宣布，副手就是他的國政顧問團總召張善政，台北市長柯文哲對此表示「沒加分也沒扣分，平常」，被問及是否是預料中，柯說「差不多」。

北市議員陳建銘在市議會市政總質詢問及，張善政擔任韓國瑜副手，是預料中嗎？柯答「差不多」。陳建銘追問「有加分嗎？還是李佳芬才加分？」柯僅說，沒加分也沒扣分，平常。

陳建銘還問，鴻海創辦人郭台銘和親民黨主席宋楚瑜的「郭宋配」參選總統，是否為空穴來風？柯文哲坦言，他有親自問郭台銘，郭說沒有這回事。

(中時 )