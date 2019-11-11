2020蔡英文總統連任辦公室11日召開「行動代號1450：辣台號直播專車暨辣台號特派員開箱」記者會，直播主持人「辣台號特派員」蔡碧菁、蔡雨璇及黃彥誠開箱辣台號直播車，並示範介紹該車的外觀及功能。（劉宗龍攝）

2020蔡英文總統連任辦公室11日召開「行動代號1450：辣台號直播專車暨辣台號特派員開箱」記者會，發言人廖泰翔（右）偕同直播主持人「辣台號特派員」連翊婷、蔡碧菁、蔡雨璇及黃彥誠開箱辣台號直播車，並示範介紹該車的外觀及功能。（劉宗龍攝）

陸戰結合空戰，「辣台號」直播今起跑。(崔慈悌攝)

2020選戰進入倒數，蔡英文競選連任發言人廖泰翔今天宣布「辣台號」直播專車今天起開跑。「辣台號」未來將開進大街小巷，廣邀黨籍立委候選人上直播車，與年輕朋友對談，讓候選人與群眾互動行動化，透過陸戰與空戰的結合，來打贏選戰。

廖泰翔今天與民進黨青年黨部主任吳濬彥等人共同召開「行動代號1450辣台號直播車專車暨特派員開箱」記者會，廖泰翔指出，小英發言人團隊雖已推出「一起吃早餐」直播節目，廣邀各地候選人對談，但仍有非常多的立委想來卻無法參與。

他說，由於節目只有每週一、三、五早上播出，時間不夠，還有許多中南部候選人也難以照顧到，在直播車開跑後，就可以將彼此的互動能夠行動化，未來會邀請立委候選人一起上直播車，也會與年輕朋友一起對談。

廖泰翔也觀迎民眾上小英發言人臉書，線上收看辣台號直播，如果在路上遇到「辣台號」也歡迎拍照打卡，直播車會邀請許多年輕人分享他們的心得與觀察，並結合直播車特派員，邀請青年甚至是學生一起站出來。

「辣台號」直播車以活潑的粉紅色調為主，車上記備有最先進的導航設備，民眾可以隨時上「小英的日常」專區去查看直播車所在位置，如果想要講什麼，也可以直接敲直播車的門，詢問是否可上車直播，分享自己對大選的看法。

民進黨青年部主任吳濬彥表示，過去蔡英文連任競選辦公室和民進黨部就在思考如何彼此結合輔選，未來有直播車之後，可以更緊密的合作，直播車也是一個虛與實的整合，現在許多候選人的陸軍在全台灣各地去跑，有了直播車之後，這些地方選戰也可以進一步化為空戰，透過直播車的宣傳讓兩者相結合。

(工商 )