大政治大爆卦-無色覺醒》六小福酸善後、善變、善終 綠嘴吐不出象牙？ 14:202019/11/11 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦-無色覺醒》六小福酸善後、善變、善終 綠嘴吐不出象牙? Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨總統參選人韓國瑜上午宣布，由前行政院長張善政擔任副手，國民黨對此表示，張善政學經歷完整，表現卓越，為最適任的副手人選，韓張配未來必然能發揮相輔相成、相得益彰的效果。 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #張善政 #韓國瑜 #2020大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 張善政公布勞工3箭政策 15:532019/11/07 政治 韓國瑜副手 就是要張善政 04:102019/11/10 政治要聞 韓張配！高學歷農夫與接地氣賣菜郎 21:132019/11/10 政治 張善政證實 擔任韓國瑜副手 04:102019/11/11 政治要聞 農夫搭賣菜郎 接地氣超級組合 04:102019/11/11 政治要聞 張善政任韓副手 廖泰翔：沒有加分只是善後 10:252019/11/11 政治 韓國瑜提副手 盧秀燕：張善政是加分的人選！ 12:092019/11/11 政治 國民黨韓張配 民進黨批：跳票組合 12:392019/11/11 政治 談副手張善政 韓國瑜的第一印象是... 12:562019/11/11 政治 蔡其昌譏韓國瑜：不能老叫張善政擦屁股 13:352019/11/11 政治 政治熱門新聞 蔡政府狂講這兩字！李天鐸爆氣怒轟 - 政治 連勝文爆料 韓向吳推薦他進不分區 - 政治 獨派挺蔡英文 人潮真讓人意外 - 政治 力挺張善政喊不要讓蔡再做第二任！羅智強吐13字 - 政治 韓張配記者會 網關注她嬌影現身了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。