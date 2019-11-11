文化大學推廣部在「高教工會文化大學分部」發起教育長個人施政週年滿意度調查當天，解雇工會分部召集人翟敬宜、副召集人李宛澍，遭勞動部不當勞動裁決委員會認定為不當勞動行為，主文內也要求文化大學應回復原職位相當工作，依工會法規定，未回復可按次處罰6萬至30萬元。

不當勞動裁決委員會作成裁決決定時，對於違反不當勞動行為規定一方，勞動部得處該當事人罰鍰外，裁決委員會並得於裁決決定中以主文救濟命令的方式，使受到不當勞動行為侵害的一方，回復到未受侵害前的原始狀態，如果該當事人未依救濟命令內容履行，勞動部依法得另行處罰。

但文化大學推廣部已裁撤原本單位，要如何回復至原職位工作呢？勞動部官員表示，在不當勞動裁決委員會做成裁決前，會先詢問雙方意願、原職位存在與否等。如果未依救濟命令執行，可依工會法45條裁罰未執行救濟命令的當事人，但仍要依實際情況考量。

(中時 )