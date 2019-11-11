美國前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）在新書中爆料，已離職的前國務卿提勒森與前白宮幕僚長凱利曾想私下拉攏她聯合出賣川普，不過被她拒絕。

美國前駐聯合國大使海利在新書中爆料，前國務卿提勒森與前白宮幕僚長凱利曾想私下拉攏她聯合出賣川普，不過被她拒絕。

美國有線電視新聞網（CNN）引述《華盛頓郵報》（Washington Post）報導，海利新書《恕我直言》（With All Due Respect，暫譯）預定明（12）日上市，她在書中透露，前國務卿提勒森（Rex Tillerson）和前白宮幕僚長凱利（John Kelly）曾私下向她吐露心聲，希望海利協助削弱川普。

美國前駐聯合國大使海利在新書中爆料，前國務卿提勒森與前白宮幕僚長凱利曾想私下拉攏她聯合出賣川普，不過被她拒絕。（圖／美聯社）

海利說，提勒森及凱利並非不服從川普，描述他們認為這才「符合美國最佳利益」，「總統不知道自己在做什麼」，她說「他們只是試圖想要救國家」，她甚至提到提勒森曾說，如果不加緊約束川普，就會有人民喪命。

前美國國務卿提勒森。（圖／路透社）

前白宮幕僚長凱利。（圖／美聯社）

不過針對提勒森及凱利的拉攏，海利第一時間就拒絕，她認為他們試圖掣肘川普的舉動相當冒犯，她昨（10）日接受哥倫比亞廣播公司新聞網節目「週日早晨」（CBS Sunday Morning）節目專訪時表示，「我就是沒辦法接受政府的兩大要員暗中扯總統後腿」，「如果你不喜歡他的作為，應該是你告訴總統你們意見不一致然後辭職」，「削弱總統真的是一件非常危險的事，而且違反憲法，也違反美國人民的盼望。」

華郵報導指出，海利在書中拐彎抹角地批評川普，稱自己有義務按照川普的意願行事，畢竟他是人民選出來的總統。書中也羅列白宮內部針對不同議題引發的辯論及衝突，海利承認，自己曾多次和川普意見分歧，例如去年川普和俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在芬蘭首都赫爾辛基會面時的態度過於友善，令她擔憂。

海利在新書中也提到她個人對通烏門一案的看法，儘管她反對川普基於個人政治利益請求外國協助調查競爭對手，但她認為川普與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的通話內容並不足以構成他被彈劾的理由。

提勒森與凱利在擔任國務卿及白宮幕僚長期間便屢傳與川普不合，他們分別於2018年3月、2018年底離任，針對報導，提勒森並未回應，凱利則不願就細節表示意見。海利為美國前駐聯合國大使，於2018年底辭職離任。

(中時電子報)