一名男子上午10點多，在新北市五股微風運河運動公園內，當著眾目睽睽下，緩緩走入河道中，一旁民眾還以為該名男子想游泳不以為意，直到遲遲未見男子上岸，才紛紛上前觀看，這時已經發現男子失去蹤影，嚇得立刻打電話向消防隊求救，救難人員到場後搜尋，才在水底發現已經沒有生命跡象的男子，雖經急救後再送醫，但仍回天乏術。

根據目擊者表示，該名男子原本坐在河道邊不發一語，還以為對方是運動後坐在一旁休息，但上午天氣炎熱，過一段時間，突然就看到男子起身，緩緩地走入河道，還以為他要下水游泳。

但過了一段時間後，目擊者發現男子下水後竟然都沒上岸，於是上前查看這時才發現對方已失去蹤影，而且一旁道路上也沒有水漬，因此嚇得趕緊報警求救。警消到場後經過搜尋，才發現男子已經沉入河道中，救上岸後已無生命跡象，經送往醫院急救仍不治。

竟方根據男子身上遺留的手機及提款髂等私人物品，目前已查出男子身分，同時通知家屬前往醫院指認，至於溺水原因仍在釐清當中。

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