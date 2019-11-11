台中市議員周永鴻11日在財政經濟業務質詢，向經發局詢問臺中市肉品市場未來會不會遷建至神岡。日前傳出肉品市場將在神岡選址；台中市政府隨即發布了新聞稿澄清此事是子虛烏有。經發局長張峯源未正面回答肉品市場未來是否會遷建至神岡，引起各界的諸多揣測。

周永鴻說，台中市肉品市場在市長盧秀燕競選時期曾公開承諾會遷離北區，盧秀燕市長也在今年9月25日時向烏日居民承諾，肉品市場將不會隨著前朝的規劃遷建至烏日；先前傳出肉品市場將於神岡選址，對此市政府發布新聞稿澄清是子虛烏有，至今，肉品市場未來將坐落於何處還沒有答案，全臺中市民人心惶惶。

周永鴻指出，肉品市場的遷建遠在胡志強時期便已經進行規劃，選址於烏日焚化爐旁空地，林佳龍時期也延續了這樣的規劃，完成了該區域的都市計畫變更，而盧秀燕「龍規燕不隨」，否決了這樣的規劃。

周永鴻質詢經發局長張峯源，肉品市場未來到底要遷建至哪裡？神岡到底是不是選項之一？張峯源指出，有關目前肉品市場的遷建還沒有定案，內部還在評估未來的選址。周永鴻議員再追問經發局，神岡到底是不是未來的選址地點，張峯源不肯正面回答。

「神岡拒絕肉品市場」，周永鴻嚴正表示，盧秀燕為了兌現自己的競選承諾，也因為自己開出的政治支票，將原先的規劃草率否決，而現在這顆燙手山芋要如何處理，臺中市政府也遲遲沒給出答案，神岡拒絕接收這顆燙手山芋，拒絕當政治支票下的犧牲品。

(中時 )