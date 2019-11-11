國民黨主席吳敦義今(11)日出席1111人力銀行舉辦之製造業暨營建代銷類幸福感調查記者會暨頒獎典禮，並於會前接受媒體聯訪。針對媒體詢問是否認為張善政為最合適副手？吳敦義表示，他認為張善政非常出色，昨日韓國瑜向他說張善政是非常好的對象，除了在美國留學外，在工程、高科技方面都有很深造詣。他相信兩人相加會更圓滿，因此他非常贊成。

至於，有媒體解讀張善政是「找不到朱立倫」的備胎說，吳敦義表示，他昨日才經韓國瑜得知張善政將接任副手一事，並不曉得備胎說，也請大家千萬不要去擴大解釋為韓國瑜找誰沒有到，「這是不正確的」。

對於，是否有黑道想擠入不分區名單？吳敦義則一再重申會很謹慎。「到現在還沒有發表，就是每一位我們都會考慮，他對國家社會會不會有貢獻，過去資歷是不是足以擔任立委？也就是國會議員職責。」

針對媒體續問，吳敦義是否不可能當陽春立委？或如外傳若進立法院後，非立院龍頭就會辭掉立委一職?主席則請大家不要這樣猜測，他過去也選過立委，第五至七屆皆是南投縣選出之立委，而後才於國民黨接任第一副主席兼秘書長，才有2008年大勝。

到2009年八八水災發生後，吳敦義說，馬英九總統懇託他接行政院工作，復轉入行政院長，並於第二任與馬搭檔做副總統。他強調：「我的閱歷都是人民給我的機會、栽培我，我應該好好報答社會、報答人民，所以我絕不會找不適當人選，一定會很認真很謹慎。」他也感謝大家的關心，對於「非立院龍頭即辭力委」一說，吳敦義表示，他不會講這種話，但是他自然會有自己的想法，這是自然的事情。

(工商 )