蔡英文總統今天強調，「資安就是國安，絕對不會是一個口號而已」，政府將加速研擬2021年到2025年的「資安即國安2.0戰略」，提高資安研訓院的人才培訓能量，開發資安產業創新技術，打造台灣成為堅韌資安之國。

蔡英文總統今天接見2019年DEF CON CTF駭客大賽亞軍隊伍首先恭喜及感謝HITCON及BFKinesiS兩隊戰隊伙伴，在這個全球規模最大、聚集全球資安高手的「DEF CON CTF」競賽中，替台灣拿下這麼傲人的成績，讓台灣被世界看到。

她還記得這兩年接見HITCON戰隊時，隊長李倫銓就提醒，資安人才培育是長遠之計，不能光看KPI、也沒有特效藥，培訓的經費要足夠、執行面不能過度僵化，要多一點彈性，讓大家能快快樂樂學習資安技能，開開心心辦比賽、打比賽。

她提到，BFKinesiS戰隊隊長陳威甯也看到韓國對資安的重視，以及他們拿下的好成績，建議台灣應該投入更多的資源，讓資安教育、資安人才培育更加受到重視。她將兩位的意見落實行動，請國安會、行政院等單位一定要用心，積極投入資安人才的培育。

蔡英文指出，現在教育部除了持續投入資安暑期課程，也促成4所大專院校，在今年起成立了5個資安碩士學程班；經濟部也將陸續開放半導體中心等重要場域，提升工業控制資安人才培育能力，搭配資安研訓院的開設，訂定短、中、長期目標，來養成關鍵基礎設施資安防護人才。

她強調「資安就是國安，絕對不會是一個口號而已」，我們不僅在去年通過了《資安管理法》，在今年9月國安會更提出了首部「資安戰略報告」。政府也擴大投入「資安旗艦計畫」、前瞻計畫及資安人才培育計畫，去年底，也啟用了國家通訊暨網際安全中心，成為固守國家的第一道防線。

她說，未來，政府會持續進行各項資安工作，也請國安會和行政院加速研擬2021年到2025年的「資安即國安2.0戰略」，來提高資安研訓院的人才培訓能量，開發資安產業創新技術，鞏固資訊安全，打造台灣成為堅韌資安之國。也希望透過這些作為，提升全民資安防護意識，為數位國家、創新經濟，奠定堅實基礎。

(工商 )