台中市西屯區公所宣傳西屯在地美食，響應「2020台灣燈會閃唱閃跳宣導活動」。（盧金足攝）

為響應燈會遊西屯，西屯區公所與逢甲夜市等合作宣傳西屯區小吃美食，與里長們穿起逢甲小吃服裝唱唱跳跳。（盧金足攝）

台中市西屯區公所11日在公所廣場化身嘉年華，西屯區長陳寶雲及里長穿上逢甲美食服裝，爺爺奶奶級的長青班，年紀加起來超過千歲，大玩快閃，喜迎台灣燈會成為台中市的全民運動。

西屯區公所今天號召潮洋里「長青歡樂歌唱班」學員及社會局金色博士文化生活的長輩唱跳快閃，以歌聲與熱情舞蹈宣傳2020台中燈會，區長陳寶雲及當地里長，玩起cosplay，穿上大腸包小腸、雞排、珍珠奶茶等逢甲在地小吃的服飾，宣傳西屯在地美食，響應「2020台灣燈會閃唱閃跳宣導活動

」。

陳寶雲表示，2020台灣燈會在台中，是台中重要的年度盛事，以「童趣樂園」、「森林祕境」、「藝想世界」為主題規畫，主展區在后里森林及馬場園區，為響應燈會遊西屯，區公所與逢甲夜市等合作宣傳西屯區小吃美食，與里長們穿起逢甲小吃服裝唱唱跳跳，感謝里長們配合共同行銷西屯好吃好玩好景點。

潮洋里長陳素貞表示，歌唱班的老人家非常開心受邀快閃，雖然都是爺爺奶奶級，大家年紀加一加早超過千歲，一樣能唱唱跳跳展現活力，玩快閃絕不輸年輕人。

今年歡樂歌唱班吸引許多喜歡唱歌跳舞的老人家報名參加，不僅走出家門開心來上課，更結交許多好朋友，在到現場玩快閃的還有邱清涼、廖年新、何唐文鈴、何劉美玲、陳資源、余進卿、張阿淑、趙淑妙、陳桂香、廖阿月及曹豐洋等多名里長到場同樂。

(中時 )