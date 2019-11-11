幸福清潔隊對外募資，盼民眾給憨兒機會。(呂筱蟬攝)

位於桃園市龍潭區的幸福基金會，照護20名中度以上身心障礙成年人，發現有些人雖有基本的職場就業能力，卻遭到雇主惡意解職或是職場霸凌，基金會成立「幸福清潔隊」，對外募款籌措教育訓練經費，也進行到府居家清潔服務，希望社會大眾給予支持。

幸福基金會公關主任陳正評說，成人智能障礙者很希望有份工作，服務一名個案原在某連鎖餐飲企業工作15年，卻因換了店長就將他解雇，其他個案也曾在職場遭受霸凌，總讓身心障礙者對自己失去信心。

幸福基金會近期成立清潔隊，陳正評說，即日起至12月15日，在嘖嘖群眾募資平台上對外募款25萬元，希望作為清潔隊培訓的經費，目前僅募到3萬元不到，希望大眾給予這些想努力的憨兒更多支持。

目前幸福清潔隊也從事居家服務，只要2500元可進行3小時清潔工作，會針對業主環境派員，3位憨兒會有2位老師在旁協助指導，民眾可電洽4890179。

(中時 )