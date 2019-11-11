大甲鐵砧山雕塑公園進行改造后，吸引許多遊客造訪。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

遊客可在葡萄樹下品嘗紅酒入菜的在地料理。（陳淑娥攝）

遊客可在葡萄樹下品嘗紅酒入菜的在地料理。（陳淑娥攝）

酒堡庄莊主劉金湖表示，遊客可在葡萄樹下品嘗自釀的各式不同口味葡萄酒、甜酒、白蘭地、葡萄酵素、葡萄醋等。（陳淑娥攝）

外埔「紅磚小屋」是一間充滿台灣味特色民宿。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

大安區濱海樂園露營區彩色貨櫃屋，積木造型十分吸睛。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大甲、大安、外埔區是純樸的小鎮，有許多景點美不勝收，包括甲后線自行車道、永豐社區酒堡庄、紅磚小屋民宿以及鄰近大甲鐵砧山、大安濱海樂園露營區彩色貨櫃屋等，吸引許多民眾遠離塵囂專程造訪，也成為熱門的打卡點。

觀旅局表示，甲后線自行車道總計35.2公里，分為甲后線主線及六分路支線、忘憂谷支線，沿途可欣賞后里、大甲、外埔區的美麗風情，串聯后豐鐵馬道、大安濱海自行車道等，形成完整區域路網；除了建置自行車道外，忘憂谷支線磁瑤堤防旁也興建2座觀景平台，能將美景盡收眼底，一片片稻田隨著季節變化展現不同風光，美不勝收。

遊客來到外埔園區，可延伸至永豐社區體驗社區農村再生成果，透過在地「酒堡庄」解說釀酒過程，導覽永豐社區六分綠廊道、虎腳庄農夫市集、眺望台看高鐵，柚子園試吃、葡萄園下的浪漫餐酒會及調酒DIY活動，更進一步認識永豐社區與外埔區。

酒堡庄莊主劉金湖指出，遊客可在葡萄樹下品嘗紅酒入菜的在地料理，以及自釀的各式不同口味葡萄酒、甜酒、白蘭地、葡萄酵素、葡萄醋等，邊聆聽著曼妙的音樂，增添深度旅遊的情趣；而餐酒會後，帶領遊客親自體驗「洋蔥紅酒DIY」，做一瓶屬於自己風格與風味的調酒，帶回家慢慢品味。

外埔「紅磚小屋」是一間充滿台灣味特色民宿，原本是一間柑仔店，經過稍微改變原有樣貌，留下傳統雜貨鋪的人情再次出發，提供舒適單純的住宿環境，成為小店新生的生活方式，特色十足。

觀旅局也投入經費改造大甲鐵砧山雕塑公園，進行重舖公園草坪、設置勾月表演場與雕塑公園內「太陽之門」相呼應等，讓雕塑公園重燃新生命，再次成為海線觀光亮點！大安區的濱海樂園露營區彩色貨櫃屋，積木造型十分吸睛，成為「婚紗業者」、「親子家庭」、「網美網紅」最佳攝影景點。

(中時 )