職業男網ATP年終總決賽昨晚在英國倫敦O2體育場開打，今天凌晨瑞士名將費德勒（Roger Federer）5比7、5比7不敵奧地利提姆（Dominic Thiem），賽後費爸決定把剩下的小組單循環賽當場平常ATP巡迴賽輸一場就回家的關鍵賽，告訴自己不能再輸球了。
「現在比賽就像是普通巡迴賽那樣輸球就沒有下一場了，所以我不允許再輸球了，過去20年每一個禮拜的日子就是這麼過的，所以放到現在這狀況來看，也不是什麼新鮮事。」費德勒如此說，而他會求勝若渴，是因為如果他想要從小組賽突圍、晉級4強，接下來兩場比賽一定要贏。
曾6度帶走ATP年終賽冠軍的費德勒，不滿意自己首盤第一個發球局就被破發，以及第二盤5比5之後在自己的發球局連掉4分再度被破發，不過和提姆這場比賽，費爸致勝球24個還是比22次非受迫性失誤表現優秀。
費德勒補充：「我覺得提姆表現得很棒，而我自己開局表現毫無建樹，讓我自己陷入劣勢，不過也努力要回面子，比賽多數時間也是非常接近，感覺我也是有機會贏球。」
費德勒也說，比賽現場氣氛很棒，希望自己可以給支持他的球迷更多值得慶祝的好事，「很高興我可以在這裡比賽這麼多次，能夠享受球迷的熱情，也令我期待接下來兩場小組賽。」
(中時電子報)
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