前新北市長朱立倫（中）到雲林體驗古坑咖啡，和國民黨山線立委參選人謝淑亞（右）及雲林縣長張麗善（左）一起品嘗咖啡。（許素惠攝）

前新北市長朱立倫（右）到雲林體驗古坑咖啡拉花。（許素惠攝）

前新北市長朱立倫（右）到雲林體驗古坑咖啡，並拉抬國民黨山線立委參選人謝淑亞（右三）選情，為雲林縣長張麗善（右二）的咖啡拉花按讚。（許素惠攝）

朱立倫體驗咖啡拉花拉抬謝淑亞

前新北市長朱立倫下午受邀到雲林古坑華山參加咖啡節活動，品嘗道地的古坑咖啡，並體驗咖啡拉花，也藉以為雲林縣國民黨山線立委參選人謝淑亞拉抬選情，朱表示，謝是古坑咖啡的推手，就像他是拉拉山水蜜桃推手一樣，相信未來能將古坑咖啡帶到全世界。

朱立倫由雲林縣長張麗善、謝淑亞、古坑鄉長沈勝騰、國民黨雲林縣黨部主委許宇甄等人陪同，先聽古坑華山休閒農業區發展協會理事長李契螢簡報當地咖啡產業現況，業重點咖啡、喜拉朵咖啡負責人劉慶松、賴松志等業者端出現煮咖啡供品嘗，朱立倫大讚香醇。

朱立倫和張麗善等接著在咖啡拉花全國冠軍得主的戴圳明教導下，體驗咖啡拉花，贏得眾掌聲。

張麗善說，古坑咖啡聞名遐邇，是雲林特色產業，咖啡節結合旅遊每年吸引許多人來古坑玩，一粒魔豆的魅力無窮。

朱立倫指出，自己每天都要喝咖啡，能和咖啡達人在一起，尤其是古坑咖啡的推手謝淑亞一起特別高興，謝把古坑咖啡帶到全國，咖啡是全世界最受熱門的飲品，大家也把咖啡文化當成重要的文化，在大家努力下，愈來愈多地方生產咖啡，影響全台灣，而自己是拉拉山水蜜桃的推手，謝是古坑咖啡的推手，相信可以讓古坑咖啡進而影響全世界。

謝淑亞表示，過去雲林農特產行銷，朱幫忙很多，希望咖啡也能藉以代言加持而更好，也鼓勵大家每天喝杯咖啡。

＃立委＃雲林＃謝淑亞

(中時 )