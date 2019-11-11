活動邀請在地社團帶來歌仔戲、交響樂及輪椅舞等表演。（北大特區聯合策進會提供／許哲瑗新北傳真）

活動邀請在地社團帶來歌仔戲、交響樂及輪椅舞等表演。（北大特區聯合策進會提供／許哲瑗新北傳真）

新北市北大社區人口即將突破7萬人，為因應迅速增加的高齡者，北大特區聯合策進會、三峽區公所及樹林區公所將在16日起，於龍埔國小舉辦為期2天的「第一屆三峽樂齡生活博覽會」，規畫輔具教學、長照服務、失智諮詢等40多個攤位，並舉辦12場樂活銀髮講座，歡迎民眾前來了解生活資訊。

北大特區聯合策進會表示，北大社區自重畫後人口增長迅速，今年60歲以上銀髮族約1萬4000人，佔約20％，多數長者受限體力和身體狀況，無法長途奔波到外地參加大型輔具博覽會，若有需求往往手足無措，或只能自己在家上網搜尋，相當不便，因此將在16日舉辦「第一屆三峽樂齡生活博覽會」，提供銀髮族相關資訊。

北大特區聯合策進會介紹，活動規畫41個攤位，邀集三峽清福養老院、林口長庚安養中心等托老機構，介紹養老服務，也配合新北市輔具中心、衛生局等單位，推廣輔具租借服務、最新AI人工智能安養照護系統、長照2.0補助等資訊，另外也可洽詢失智症、老人義診等健康問題。

北大特區聯合策進會指出，當天舉辦12場樂齡生活講座，由在地社團帶來歌仔戲、交響樂及輪椅舞等表演，並邀請香巴拉劇坊帶來無障礙環境訴求藝術表演，只要掃瞄活動QR code，可享北大社區百間店家優惠，盼透過在地博覽會，鼓勵長者走出家門，提高生活品質，創造健康有活力的高齡人生。

(中時 )