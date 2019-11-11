近年來因為外送行業興起，外送員與客戶間的互動也是網路上的熱門話題之一。有一名外送員指出，最近送餐時，遇到兩位女大生私下討論自己卻不慎被他聽見，而兩人充滿歧視的對話讓他氣炸直言，「我是你的菜，你是我的廚餘啦，Ｘ」。

原PO在臉書《靠北ubereats》上抱怨，某次送餐遇到兩位外表看似和自己年紀相仿的女大生，就在送完餐等電梯時，因為大樓隔音差，原PO不小心聽見兩人正在討論自己。

原PO還原2人的對話，其中一位A女說，「（原PO）人很高，蠻帥的」，接著另一位B女問A女要不要跟原PO要LINE，沒想到，A女竟回，「可是他在做外送欸」，B女也接著附和，「這樣感覺好像沒啥前途」，最後A女再補一槍，「對阿很可惜，不然他是我的菜」。

聽到這樣的對話，讓原PO傻眼表示，自己只是在等兵單，不想整天宅在家也不行，這樣也要被嘴。他也補了一句，「順便一提，我是你的菜，你是我的廚餘啦，X」。

這名男外送員還原對話。（摘自臉書《靠北ubereats》）

貼文曝光後，有不少網友都直言，「 186 不如 168 家財萬貫」、「廚餘我笑出來」、「不只考量你的外在，連自己以後的飯票都考慮進去了！傑出的打量」。

(中時電子報)