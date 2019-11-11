豪華經濟艙過夜包也全面改款，包款設計加入台北101。（長榮提供）

長榮航空明年1月將推出第二代Jason Wu睡衣。（長榮提供）

長榮航空機上服務用品大改款，15日起推出由義大利精品Salvatore Ferragamo設計的「星耀黑」迷你行李箱硬殼式過夜包，內含各種精品乳液、香水等，去年底推出的軟式過夜包也將有第二代款式，預計12月中旬推出。而豪華經濟艙過夜包也全面改款，包款設計加入著名地標台北101，盼可加深來台旅客對台印象，預計明年第一季開始提供。

長榮航空表示，2013年起與RIMOWA合作，於皇璽桂冠艙提供RIMOWA行李箱造型過夜包，最後一代寶石紅的RIMOWA過夜包，將從15日起僅提供台北－巴黎航線，並將在30日走入歷史。

繼RIMOWA過夜包，長榮航空將再與義大利精品Salvatore Ferragamo合作，推出「星耀黑」迷你行李箱硬殼試過夜包，該款過夜包將於15日起提供於台北出發之長程航線皇璽桂冠艙與桂冠艙。

此外，去年底推出的Salvatore Ferragamo軟式過夜包，也將推出第二代新款式，本次設計融入我國在地元素，側邊壓印有原住民菱形圖騰，並搭配品牌獨家設計鑰匙圈，預計12月中旬起提供於自海外返回台北之長程航班皇璽桂冠艙與桂冠艙。

硬、軟式過夜包除改款，內容物也大大升級，將加入精品品牌Salvatore Ferragamo的Bianco Di Carrara香水系列保養品，包括身體乳液、護唇膏、護手霜。

而長榮豪華經濟艙過夜包也全面改款，比利時流行品牌Kipling首次與航空公司合作，為長榮打造專屬包款，該款造型結合品牌特色、招牌猩猩鑰匙圈，並將台北著名地標101融入設計，預計明年第一季開始提供給台北出發之長程航線豪華經濟艙旅客。由國外返回台北的豪華經濟艙過夜包則仍與義大利品牌FURLA合作，推出第二代款式，以「貓頭鷹」圖騰包設計並增大容量。

另外，長榮今年與設計師吳季剛合作推出的機上睡衣廣受好評，明年1月將推出第二代Jason Wu睡衣，除領口改為舒適便利的束口領，也調整布料厚度、增加褲子口袋，還規劃三種尺寸可選擇，也以不同顏色區分，更加客製化與精緻。

(中時 )