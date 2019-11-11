全美觀眾票選獎（People’s Choice Awards）於台灣時間11日上午在加州揭曉，漫威超級英雄大片《復仇者聯盟：終局之戰》奪3大獎成大贏家，拿下年度最受歡迎電影與最受歡迎動作片，「鋼鐵人」小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）憑該片奪得最受歡迎男星，並將該獎獻給去年逝世的漫威之父史丹李，「謝謝迪士尼、漫威、羅素兄弟，最重要的是謝謝偉大的史丹李，這是獻給你的，兄弟。」他上台領獎時表示《復4》上映後，走在路上都有人會對他說「你死了我太傷心。」小勞勃道尼則巧妙反回：「他死了但我還活着，謝謝你的慰問。」不忘為明年初的新片《杜立德》宣傳。

珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）榮獲人民指標獎。（取自People’s Choice Awards臉書）

珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）榮獲人民指標獎，她穿黑色禮服性感亮相，感謝影集《六人行》的卡司，還不忘提及自己劇中角色蕾秋的髮型致敬。而加拿大男神尚恩曼德斯（Shawn Mendes）、樂壇紅人怪奇比莉（Billie Eilish）封年度男、女歌手，眾望所歸，尚恩曼德斯與女友卡蜜拉卡貝羅（Camila Cabello）合唱的《Señorita》成年度歌曲，而泰勒絲（Taylor Swift）的《Lover》贏得年度專輯。人氣韓團「BLACKPINK」則連獲最受歡迎團體、MV與巡演3獎。

全美觀眾票選獎（People’s Choice Awards）得獎名單：

人民指標獎：珍妮佛安妮斯頓

人民冠軍獎：紅粉佳人

時尚指標獎： 關史蒂芬妮

電影類

最受歡迎電影：《復仇者聯盟：終局之戰》

最受歡迎電影女星：贊妲雅／《蜘蛛人：離家日》

最受歡迎電影男星：小勞勃道尼／《復仇者聯盟：終局之戰》

最受歡迎動作片：《復仇者聯盟：終局之戰》

最受歡迎動作片影星：湯姆霍蘭德／《蜘蛛人：離家日》

最受歡迎喜劇片：《奪命鴛殃》

最受歡迎喜劇類影星：諾亞森迪尼奧／《完美約會》

最受歡迎劇情片：《禁忌世代：邂逅》

最受歡迎劇情片影星：寇爾史普洛茲／《愛上觸不到的你》

最受歡迎家庭電影：《阿拉丁》

電視類

最受歡迎影集：《怪奇物語》

最受歡迎喜劇影集：《生活大爆炸》

最受歡迎戲劇影集：《怪奇物語》

最受歡迎電視劇男星：寇爾史普洛茲／《河谷鎮》

最受歡迎電視劇女星： 米莉芭比布朗／《怪奇物語》

最受歡迎實境節目：《與卡達夏同行》

最受歡迎選秀節目：《美國達人秀》

最受歡迎喜劇類演員：克莉絲汀貝爾／《良善之地》

最受歡迎戲劇類演員：贊妲雅／《高校18禁》

最受歡迎科幻影集：《闇影獵人》

最受歡迎日間主持人：艾倫狄珍妮

最受歡迎夜間主持人：吉米法隆

音樂類

最受歡迎女歌手：怪奇比莉

最受歡迎男歌手：尚恩曼德斯

最受歡迎團體：BLACKPINK

最受歡迎鄉村歌手：布雷克雪爾頓

最受歡迎專輯：《Lover》／泰勒絲

最受歡迎歌曲：《Señorita》／尚恩曼德斯與卡蜜拉

最受歡迎巡演：BLACKPINK

最受歡迎MV：《Kill This Love》／BLACKPINK

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