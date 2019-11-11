太陽花學運受傷民眾聲請國家賠償勝訴可獲賠百萬元，引發全國警察激憤，甚至稱之為「警恥日」。中華民國退休警察總會長耿繼文本月1日在臉書發起《全國警察抗議動員令》上街頭抗議，今天他再度語出驚人，強調明天全國退警前往台北地院抗議後，將在下午5點循太陽花學運模式攻佔行政院，因此他公開呼籲明天執勤的學弟妹，請消極的不作為，行使怠惰與退避權，倘若積極執法，將會面臨與太陽花模式的方法進行求償。

耿繼文曾在本月1日在臉書PO文表示，法院判警察需賠償受傷群眾，蔡英文等太陽花群眾卻不必賠受傷的警察，此因果倒置本末不分的判決，警察不服！有是非的國人不服！他號召全國警察「大家起來發動抗議，維護我們的尊嚴，否則正義不張國家敗壞，警察永遠被人看不起，抬不起頭來！」

耿繼文在臉書發出《全國警察抗議動員令！》，他表示五年前太陽花群眾霸佔並破壞行政院設施，行政院珍貴的檜木大門被折裂拆除，辦公室桌櫃電腦文件散落滿地，現場一片狼籍，蔡英文、蘇貞昌、顧立雄……等七十餘民代律師與大批太陽花群眾佔據行政院，並由蔡英文蘇貞昌等領頭阻卻警察、羞辱警察並攻擊警察（這些錄影全在），警察受傷甚至盾牌警棍等裝備被失控群眾圍攻奪走……，群眾囂張猶如沒有法律的國家，警察受傷200餘人，裝備被奪……。

他認為，今法院政治取向，未就事論事審理，判決執法警察需賠償受傷群眾，而蔡英文太陽花等違法群眾卻不必賠償受傷警察，此案是非不分，狠狠的扭曲踐踏警察，在法律天秤上，執法顯然不如違法，此判決警察大大不服！有是非的國人也不服！他號召全國警察不論是在職或退休，在明天一起來發動抗議。

他同時呼籲在職的後期警察學弟妹們，以太陽花判決為鑑，你們好自為之！

(中時電子報)